Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki genç kızdan 7 gündür haber alınamıyor
Onikişubat ilçesinde 7 gün önce kaybolan 17 yaşındaki genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Onikişubat ilçesinde 7 gün önce kaybolan 17 yaşındaki genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi'nde 7 gün önce ayrıldığı evine geri dönmeyen 17 yaşındaki Fatmagül Günal'ın ailesi durumu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Polis ekipleri, Günal'ın bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün