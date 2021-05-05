Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki genç kızdan 7 gündür haber alınamıyor
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Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki genç kızdan 7 gündür haber alınamıyor

Kahramanmaraş'ta 17 yaşındaki genç kızdan 7 gündür haber alınamıyor
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Onikişubat ilçesinde 7 gün önce kaybolan 17 yaşındaki genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Onikişubat ilçesinde 7 gün önce kaybolan 17 yaşındaki genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Piri Reis Mahallesi'nde 7 gün önce ayrıldığı evine geri dönmeyen 17 yaşındaki Fatmagül Günal'ın ailesi durumu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Polis ekipleri, Günal'ın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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