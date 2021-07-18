Kahramanmaraş'ta 17 sürücüye 15 bin lira ceza
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Kahramanmaraş'ta 17 sürücüye 15 bin lira ceza

Kahramanmaraş'ta 17 sürücüye 15 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta jandarmanın motosiklet denetiminde 17 sürücüye 15 bin 298 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta jandarmanın motosiklet denetiminde 17 sürücüye 15 bin 298 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Onikişubat ilçesi, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Türkoğlu, Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan ilçelerinde motosikletlerin güvenli kullanımına yönelik denetim ve bilgilendirme yaptı. Uygulamada, 289 motosiklet kontrol edildi kural ihlalinde bulunan 17 sürücüye toplam 15 bin 298 TL para cezası uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 17 sürücüye 15 bin lira ceza
Kahramanmaraş'ta 17 sürücüye 15 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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