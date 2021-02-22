Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki gencin yolda bulduğu 20 bin lira sahibine teslim edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki gencin yolda bulduğu 20 bin lira sahibine teslim edildi

22.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:20
Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki gencin yolda bulduğu 20 bin lira sahibine teslim edildi

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki bir genç, yolda bulduğu 20 bin lirayı polise teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki bir genç, yolda bulduğu 20 bin lirayı polise teslim ederek, sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda yürüyen Mehmet Ateş, yerde bir deste para görerek aldı. Ateş, önce yakınında bulunan Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü'ne oradan da Dulkadiroğlu Emniyet Müdürlüğü'ne giderek bulduğu 20 bin lirayı polis ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Ateş'in bulduğu paranın, Mehmet Gözükara'ya ait olduğunu belirledi.

Ateş, polis ekiplerinin nezaretinde 20 bin lirayı Gözükara'ya teslim etti.

Ateş, bulduğu parayı sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Parayı bulduktan sonra ilk olarak ailemin yanına gittim. Daha sonra da polis karakoluna gittim 'para buldum' dedim. Sağ olsunlar ilgilendiler." dedi.

Mehmet Gözükara da paranın bulunmasından dolayı Ateş'e teşekkür ederek, "Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim benimle çok ilgilendiler. Ödemelerim ve kredi borçlarım vardı onları ödemek için parayı bankadan çekmiştim. Cebime baktım bir destesi eksik. Sonra polis karakoluna müracaat ettim. Buraya geldim çok sürmedi. Arkadaş parayı bulmuş örnek insan. Getirmiş paramı teslim etmiş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Kadir Topbaş Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Prens Harry Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki gencin yolda bulduğu 20 bin lira sahibine teslim edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 20:31:03. #1.14#
title