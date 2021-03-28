Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuktan 3 gündür haber alınamıyor
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Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuktan 3 gündür haber alınamıyor

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki çocuktan 3 gündür haber alınamıyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Turan Mahallesi'nde 3 gün önce ayrıldığı evine geri dönmeyen 16 yaşındaki Rabia Parlar'ın ailesi durumu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Polis ekipleri Parlar'ın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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