Kahramanmaraş'ta 15 yıldır simit satarak geçimini sağlıyor
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Kahramanmaraş'ta 15 yıldır simit satarak geçimini sağlıyor

Kahramanmaraş'ta 15 yıldır simit satarak geçimini sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta 3 çocuk annesi kadın, geçimini simit satarak sağlıyor.

Kahramanmaraş'ta 3 çocuk annesi kadın, geçimini simit satarak sağlıyor.

Tarihi Kapalı Çarşıda yaz-kış demeden simit tezgahını açan 55 yaşında Leyla Yalçın, eşinden ayrıldıktan sonra geçimini sağlamak için simitçiliğe başladı.

15 yıldır geçimini simit satarak sağladığını ve işini severek yaptığını belirten Yalçın, "Tarihi Kapalı Çarşı da hem halka hizmet ediyorum hem de simit satarak ekmek paramı kazanıyorum. Yaz, kış demeden simit satıyorum. Her gün tezgahımı kurarak satışımı yapıyorum. Günlük kazancım 15-20 TL arasında değişiyor. Buna da çok şükür. Helalinden ekmek paramı kazanıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 15 yıldır simit satarak geçimini sağlıyor
Kahramanmaraş'ta 15 yıldır simit satarak geçimini sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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