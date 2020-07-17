Kahramanmaraş'ta "15 Temmuz" konulu konferans düzenlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta "15 Temmuz" konulu konferans düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu hainleri, milletin hüsrana uğrattığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta
17.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:04

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu hainleri, milletin hüsrana uğrattığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Avşar Kampüsü Kongre Merkezi'nde düzenlenen "27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Türkiye'de Askeri Müdahaleler ve Demokrasi" konulu konferansta, vatan, bayrak, ezan ve mukaddes değerler uğruna canını feda eden aziz şehitleri ve kahraman gazileri, minnet ve şükranla yad ettiğini ifade etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı milletin verdiği destansı mücadeleye dikkati çeken Can, "15 Temmuz gecesi ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyen FETÖ mensubu hainlere milletimiz, şanlı bir direnişle karşılık vermiş ve milletin silahlarını milletin iradesine çeviren, kendi vatandaşına kurşun sıkanları hüsrana uğratmıştır." dedi.

Allah'tan bir daha bu millete böyle bir hainlik yaşatmamasını dileyen Can, "Bu tür hain emeller besleyenler de bilmelidir ki bu millet her türlü hain girişime karşı duracak kuvvet ve kudrettedir. Vatan, bayrak ve mukaddesatı için şehitliği göze alan bir milletin karşısında hiçbir hain girişim muvaffak olamaz." diye konuştu.

"Her darbe bir öncekinden daha acımasız"

KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Şavkılı da Türk siyasal hayatında derin yaralar açan darbelerin, her defasında demokratik düzene sekte vurduğunu ve milli egemenliği hiçe saydığını söyledi.

Türkiye'de yaşanan darbelere ilişkin değerlendirmede bulunan Şavkılı, "Ne yazık ki Türkiye'de 27 Mayıs darbesinden başlayarak her on yılda bir gerçekleşen askeri darbeler karşısında siyaset kurumunun bölünmüşlüğü ve tepkisizliği, darbe yapanları cesaretlendirmiştir. Her darbe bir öncekinden daha acımasız bir şekilde yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

27 Mayıs 1960 askeri darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 askeri darbesi, 28 Şubat "post-modern" darbe, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin bilgiler veren Doç. Dr. Şavkılı, son örneğine yakın zamanda herkesin şahit olduğu 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ise demokratik hukuk düzenine ve millet iradesine aleni şekilde kastettiğini vurguladı.

Geçmiş darbelerde askerin, sistemi kendi kontrolünde tutmak istediğine dikkati çeken Şavkılı, "Oysa 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen, ülke yönetimini askerin vesayetine vermek değil tam tersine kökü dışarıda olan ve Türk milletine ihanette sınır tanımayan cemaat görünümlü, adına FETÖ denilen hain ihanet yapılanmasının kontrolüne sokmaktı." diye konuştu.

Türkiye'deki askeri müdahaleleri, vatandaşın sessizce sineye çekmek zorunda kaldığını ifade eden Şavkılı, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da yaşanan hain kalkışma esnasında ise diğer darbe teşebbüslerinden farklı olan taraf, sadece bu teşebbüsün başarıya ulaşmamış olması değil aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir halk iradesinin sokaklara dökülerek tanklara, silahlara kendisini siper etmesidir. Herkesin canlı olarak şahit olduğu bu onurlu duruş aynı zamanda darbelere karşı keskin bir karşı duruşu temsil etmektedir. Bu destansı hareket, halkın demokratik olgunluğa eriştiğini, kendi iradesini savunacağını ve kendi oyları ile seçtiği iktidarına her ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağını tüm dünyaya açıkça göstermesi açısından takdire şayandır."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun Ekonomi
Son 10 yılın en büyük banka dolandırıcılığı: 1.5 milyarlık organize vurgun
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi Güncel
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı Spor
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru Magazin
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti Güncel
Karadeniz'de çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonuna kaydetti
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu 2 kapkaççı İngiltere uyruklu bir kişinin çantasını çaldı
Beyoğlu'nda Cezayir uyruklu 2 kapkaççı İngiltere uyruklu bir kişinin çantasını çaldı
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
İBB Sözcüsü sosyal medyadan paylaştı! İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkilemeyecek
İBB Sözcüsü sosyal medyadan paylaştı! İstanbul'a gelen su zammı vatandaşı etkilemeyecek
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Galatasaraylı 5 futbolcu, maske takmadığı için 900 TL ceza yedi
Galatasaraylı 5 futbolcu, maske takmadığı için 900 TL ceza yedi
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için Borussia Dortmund da devrede
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için Borussia Dortmund da devrede
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Hüseyin Filiz Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Ozan Güven Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Köpek Adana İngiltere
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta "15 Temmuz" konulu konferans düzenlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 14:04:17. #1.15#
title