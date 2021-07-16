KAHRAMANMARAŞ'TA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI
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KAHRAMANMARAŞ'TA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI

KAHRAMANMARAŞ'TA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kortej yürüyüşü ve tören düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle kortej yürüyüşü ve tören düzenlendi.Kortej yürüyüşü, valilik önünden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın arkasından ellerinde Türk bayraklarıyla gelen kalabalığın yürüyüşü, Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Buradaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından sinevizyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yansıtıldı.Programın açılış konuşmasını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptı. Başkan Güngör konuşmasında, 15 Temmuz'da Türk milletinin canı pahasına destan yazdığını söyledi. Güngör, 15 Temmuz, milletimizin büyüklüğünü ve bu toprakların ne anlama geldiğini tekrar hatırlatmıştır. O gece, Türkiye tarihinde olmayan bir şey gerçekleşti. 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta türlü oyunlarla sindirilmeye çalışılan vatan evlatları, kendisinden bekleneni gösterdi. Topyekün kıyama geçerek, tanklara ve uçaklara gövdesini siper edip, darbeye ve vesayete nasıl karşı durulacağını bütün dünyaya duyurdu diye konuştu.Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da 15 Temmuz destanının unutulmayacağını belirterek tankın, silahın karşısında dimdik duran milleti kimsenin yıkamayacağını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ'TA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI
KAHRAMANMARAŞ'TA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI
KAHRAMANMARAŞ'TA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI
KAHRAMANMARAŞ'TA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI
KAHRAMANMARAŞ'TA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KAHRAMANMARAŞ'TA '15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ' BULUŞMASI - Haberler
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