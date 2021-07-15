Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Türkiye Geçilmez" yürüyüşü yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Türkiye Geçilmez" yürüyüşü yapıldı

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Türkiye Geçilmez' yürüyüşü yapıldı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Geçilmez" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Geçilmez" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, KSÜ Rektörlüğü ile Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yürüyüş, Başkonuş Mesire Alanı'ndan başlayıp Sersem Yaylası'nda sona erdi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve diğer katılımcıların katıldığı yürüyüş sonunda yayla zirvesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ayrıca katılımcılar yürüyüş parkuru boyunca çevreye yayılan çöpleri topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KSÜ Rektörü Niyazi Can, 15 Temmuz ihanetini unutmamak ve şehitleri rahmetle anmak için etkinliği tertip ettiklerini belirtti.

FETÖ'nün 40 yıl boyunca din istismarı yaptığını hatırlatan Can, "15 Temmuz 2016'da Türk milleti kendi iradesine sahip çıkmıştır. Milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde hainlerin karşısında durmuş ve darbeci hainlere geçit vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vahap Seçer Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Müge Anlı Petek Dinçöz Demet Akalın
Spor Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Türkiye Geçilmez" yürüyüşü yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:27:37. #1.16#

title