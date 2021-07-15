Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde "Türkiye Geçilmez" yürüyüşü yapıldı

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Geçilmez" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Geçilmez" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, KSÜ Rektörlüğü ile Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen yürüyüş, Başkonuş Mesire Alanı'ndan başlayıp Sersem Yaylası'nda sona erdi.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve diğer katılımcıların katıldığı yürüyüş sonunda yayla zirvesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ayrıca katılımcılar yürüyüş parkuru boyunca çevreye yayılan çöpleri topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KSÜ Rektörü Niyazi Can, 15 Temmuz ihanetini unutmamak ve şehitleri rahmetle anmak için etkinliği tertip ettiklerini belirtti.

FETÖ'nün 40 yıl boyunca din istismarı yaptığını hatırlatan Can, "15 Temmuz 2016'da Türk milleti kendi iradesine sahip çıkmıştır. Milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde hainlerin karşısında durmuş ve darbeci hainlere geçit vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün