Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

09.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:05
Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin yaptığı çalışmayla 7'si suçüstü, 23 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin yaptığı çalışmayla 7'si suçüstü, 23 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine kondu.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son 3 günde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için özel ekip kurdu. Olayların yaşandığı adresler ve civardaki güvenlik ve mobese kameralarının görüntülerini inceleyen özel ekip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için ara sokak ve caddelerde denetim noktası oluşturulup birçok kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Yapılan çalışmalar kısa sürede olumlu sonuç verdi, şüphelilerden 14'ü sokaklarda gezerken yakalanarak gözaltına alındı. Bu şüpheliler dışında 1'i evden, 2'si iş yerinden, 2'si otodan hırsızlık yaparken, 2 kişi de motosiklet çalarken olmak üzere 7 kişi suçüstü yakalandı. 2 kişi ise adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.Emniyete götürülerek parmak izi kontrolü ve GBT sorgusu yapılan 23 kişiden H.K.'nın (20) hırsızlık suçundan 7 yıl, İ.Ç.'nin (26) 3 yıl,  K.G.'nin (39), 2 yıl 6 ay, B.A.'nın (23) 2 yıl hapis cezası ile arandığı, F.Ç. (27), G.Ö. (20), E.A.'nın (35), V.M. ve B.A.'nın da hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

Sorguları tamamlanan şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi. 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.


Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fuat Oktay İlker Başbuğ Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Kylie Jenner Seren Serengil
Spor İsmail Kartal Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 11:09:55. #1.14#
title