Kahramanmaraş'ta 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta hakkında 13 yıl 9 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hakkında 13 yıl 9 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile JASAT dedektifleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesince "Nitelikli Yağma" suçundan 13 yıl 9 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K'nın (43) merkez Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.