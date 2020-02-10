Kahramanmaraş'ta 13 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı

10.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:26

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 13 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Kentin kuzeyinde yer alan Afşin ve Elbistan ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Kar yağışı nedeniyle Elbistan'da Elmalı, Körücek, Uzunpınar, Fakoğlu, Alkayaoğlu, Kayageçit, Köşk, Yapılı ve Beyyurdu, Afşin'de ise Haticepınarı, Oğlakkayası, Örenli ve Koçovası mahalleleri olmak üzere 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor. Yağışın yoğun olduğu bölgelerde, ekipler seferber edilerek olumsuz durumların önüne geçilmeye çalışıyor.

Kaynak: AA