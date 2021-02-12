Kahramanmaraş'ta "12 Şubat Kurtuluş ve 3. Fahri Gemci'yi Anma Trap Kupası" başladı
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Kahramanmaraş'ta "12 Şubat Kurtuluş ve 3. Fahri Gemci'yi Anma Trap Kupası" başladı

12.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:01
Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş'ta, "İstiklalin 101. Yılı" etkinlikleri kapsamında "12 Şubat Kurtuluş ve 3. Fahri Gemci'yi Anma Trap Kupası" yarışları başladı.

Kahramanmaraş'ta, "İstiklalin 101. Yılı" etkinlikleri kapsamında "12 Şubat Kurtuluş ve 3. Fahri Gemci'yi Anma Trap Kupası" yarışları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu iş birliğiyle Büyükşehir Belediye Atıcılık Poligonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün deneme atışlarıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, açılışta yaptığı konuşmada, kentin kurtuluşunda etkin rol oynayan kişiler ve şehrin tarihi yerlerine dikkati çekerek, gençlerde milli şuurla, farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya, Azerbaycan'ın yanı sıra 20 ilden yaklaşık 150 sporcunun katıldığı bildirildi.

Bu arada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, daha sonra AK Parti Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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