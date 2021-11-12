Kahramanmaraş'ta 1154 sikke ele geçirildi
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1154 sikke ele geçirildi.
DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1154 sikke ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Egemenlik Mahallesi'nde bulunan iş yerinde arama yaptı.
Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 1154 sikke bulundu.
Y.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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