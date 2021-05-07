Kahramanmaraş'ta 115 tarihi eser ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 115 tarihi eser ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 115 tarihi eser ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait 92'si sikke olan 115 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma operasyonunda, Roma dönemine ait 92'si sikke olan 115 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afşin ilçesinde birinin elinde tarihi eser olduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu tarihi eserleri satmak isteyen kişinin, A.Ü. olduğu belirlendi. Ekipler, A.Ü.'nün Başüstü Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 92 sikke, 18 yüzük ile 5 obje olmak üzere toplam 115 parça tarihi eser ele geçirildi. A.Ü., gözaltına alınırken, tarihi eserler de Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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