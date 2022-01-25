- Kahramanmaraş'ta 112'ye bir haftada 10 bin çağrı 112 Acil Çağrı merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - - Kahramanmaraş'ta 112'ye bir haftada 10 bin çağrı

112 Acil Çağrı merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi, kar yağışının yoğun yaşandığı 17-23 Ocak arası 10 bin çağrıya cevap verdi.

2015 yılında tüm kurumların çağrı merkezlerinin birleşmesi ile kurulan Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi, kurumların asılsız çağrı yükünü düşürdü. Ekipler senede 1 milyonun üzerinde çağrıya cevap verirken, asılsız çağrı sayısının da yüzde 45 oranında düştüğü bildirildi.

Olaylara acil müdahale amacıyla gece gündüz vatandaşa hizmet vermek için çalışan acil çağrı merkezleri, yüzbinlerce ihbarı kayıt altına alarak değerlendiriliyor.

17 Ocak 2022'de başlayan, 23 Ocak 2022 tarihine kadar devam eden ve son yılların en büyük kışını yaşayan Kahramanmaraş'ta 112 Acil Çağrı Merkezi önemli bir görev üstlendi.

Polis, jandarma, AFAD, 112 ekipleri, itfaiye, orman ve çağrı alıcıları sayesinde ekipler ihbarları tek çatı altında toplayarak ilgili ekipleri vatandaşların ihbarına yönlendirdi. Böylelikle vatandaşa daha kaliteli ve net bir hizmet sağlanmış oldu.

Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan, "112 Acil Çağrı Merkezi müdürlükleri Avrupa ile entegre uyum aşamasında, 1991 yılında Avrupa'nın geçmesi ile başladı. Türkiye'de ise 112 Acil çağrı Merkezine geçilmesi pilot il olarak 2003 yılında Antalya ve Isparta devreye alınması ile başlayan bir süreçti. Bu sürecin başarılı olduğu görüldü ve nihayetinde 2015 yılında Kahramanmaraş'a da içine alan yaklaşık 24 ilimizin aynı anda devreye alındı. Bu 24 ilimizden sonra nihayetinde, 2021 yılının Haziran ayı itibariyle tüm Türkiye 112 Acil Çağrı Merkezlerine geçti. 112'ler Acil Çağrıların birleştiği bir yer. 112 Acil Çağrı Merkezleri özellikle; Emniyet, AFAD, Orman, Jandarma, İtfaiyenin birleşmesi ile aynı zamanda çağrı alıcılarının da bunlara entegre olması ile oluştu. Kıyı şehirlerimizde 8 kurum diğer şehirlerimizde 7 kurum kurumun birleşmesi ile oluşan kurumlar" dedi.

17-23 Ocak arası yağan karda organize olduklarını belirten Ozan, "Kahramanmaraş'ta neredeyse yüz yılın karı düşer iken, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin tüm bu saydığım kurumlar ile birlikte organize olması, aynı kurum içerisinde birbirlerini görerek birbirileri ile göz teması kurarak, ses temasında bulunarak entegre olması ile olaylara müdahale edildi. Kahramanmaraş'ta belki de birçok şeyin önüne geçti. Şu anda hala Kahramanmaraş'ta kar yağışı devam ediyor. Polisimiz, jandarmamız, itfaiyemiz, Afadımız, ormanımız, sağlığımız ve aynı zamanda çağrı alıcılarımız canla başla, bu yaşanan afette vatandaşımıza nasıl yardımcı olacağız derdindeler. Geçen yıllar Ocak ayının 16'sında rutin cevap verdiğiniz çağrı sayımız 3 bin 500-4 bin iken, 17 Ocak akşam yağan kar 18'inde vatandaşın uyanması ile birlikte bu sayı 9 binlere 10 binlere çıktı. Yani bu ne demek birdenbire bizim yükümüzün yüzde 100, yüzde 150 artması demek. Çok şükür biz arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla bu çalışmayı yapıyoruz ve vatandaşımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.