Kahramanmaraş'ta 112 mahallenin yolu kardan kapandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 112 mahallenin yolu kardan kapandı

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Kahramanmaraş'ta 112 mahallenin yolu kardan kapandı

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 112 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 112 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinin yüksek kesimleriyle, Göksun, Afşin, Nurhak, Ekinözü, Andırın ve Elbistan ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle 112 mahalleye ulaşım sağlanamazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Andırın ilçesinde bugün okullar tatil edildi, Dulkadiroğlu ilçesinde de 17 okulda eğitime ara verildi.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, kar, 112, Güncel, Haberler

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