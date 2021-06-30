Kahramanmaraş'ta 11 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 11 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 11 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 11 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 11 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Pazarcık ilçesi Çöçelli Mahallesi yakınlarında durdurdukları hafif ticari araçta inceleme yaptı.

Dedektör köpeğinde kullanıldığı aramalarda 11 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili M.K. (43) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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