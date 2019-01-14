Kahramanmaraş'ta 11 Bin 500 Kişiye İlave İstihdam

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, 2018'de, geçen yıla göre 11 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlayarak 150 bin kişiye ulaştıklarını söyledi.

Zabun, bir otelde, Tüm Sanayi ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan ve şube başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen TÜMSİAD Akdeniz Bölgesi Ekonomi Çalıştay'ında, Kahramanmaraş'ın Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunu, sanayisiyle, ticaretiyle, ihracatıyla çok önemli bir kalkınma modeli oluşturduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın 40 milyar liralık ekonomisi ve 2 bine yakın sanayi işletmesi ile Türkiye ekonomisine çok önemli katkıda bulunduğu vurgulayan Zabun, "İhracat yaptığımız ülke sayısını 110'dan 122'ye, ihracatçı şirket sayımızı ise 290'dan 303'e ulaştırdık. 2018'de, geçen yıla göre 11 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlayarak 150 bin kişiye ulaştık. Şehrimizde bugün itibarıyla 10 şirkette Ar-Ge merkezi, 1 şirkette tasarım merkezi kurulmuş bulunmaktadır. 2019 sonuna kadar, toplamda 27 Ar-Ge merkezimiz faaliyetlerine başlamış olacaktır." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yürütülen çalışmalara değinen Zabun, "Hükümetimizin uygulamaya koyduğu kısa çalışma ödeneği, SGK primini düzgün ödeyenlerden son bir yılda sıkıntı çekenler için 60 aya kadar vade imkanı, 150 liraya çıkarılan asgari ücret desteği, kamuya iş yapanlar için tasfiye ve devir sözleşmeleri ile ilgili kanun tasarısının TBMM'ye sunulması, ticari alacak sigortası, doğal gazda indirim, nefes kredisi, Kobi Değer Kredisi, Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanan yeni imkanlar, inanıyorum ki KOBİ'lere ve vatandaşımıza ciddi anlamda nefes aldıracaktır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, ilgili tüm bakanlarımıza iş dünyası adına şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA