Kahramanmaraş'ta 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki operasyonda 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
22.08.2020 14:37 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:40
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki operasyonda 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri H.E. şüphelisinin ilçeye kaçak sigara getirdiği bilgisine ulaştı.
Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
H.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA