Kahramanmaraş'ta 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, cinayet suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, cinayet suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan T.D'nin (27) Abdülhamithan Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü bir yakınının evinde yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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