Kahramanmaraş'ta 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, cinayet suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, cinayet suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan T.D'nin (27) Abdülhamithan Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü bir yakınının evinde yakaladı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri