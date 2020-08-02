Kahramanmaraş'ta 10 hektarlık ormanlık alan yandı
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Kahramanmaraş'ta 10 hektarlık ormanlık alan yandı

Kahramanmaraş'ta 10 hektarlık ormanlık alan yandı Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

02.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.08.2020 13:08

Kahramanmaraş'ta 10 hektarlık ormanlık alan yandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarında yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Fırnız ve Andırın ilçesi Ayşepınar mevkiindeki ormanlık bölgelerde çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı, 1 dozer ve 40 yangın işçisinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği yangınlarda yaklaşık 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yanan alanların genellikle piknikçilerin uğrak yerleri olduğu öğrenilirken, yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

Kahramanmaraş'ta 10 hektarlık ormanlık alan yandı

Kaynak: İHA

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