Kahramanmaraş'ta 10 ev karantinaya alındı Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 ev karantinaya alındı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 ev karantinaya alındı.

İlçeye bağlı 3 mahallede yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Buna göre, Şekeroba Mahallesi'nde 1, Büyükimalı Mahallesi'nde 4, Kılılı Mahallesi'nde de 5 ev karantinaya alındı.

Kaynak: AA