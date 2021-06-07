Kahramanmaraş'ta 1 milyon 829 bin adet makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 1 milyon 820 bin adet makaron ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 1 milyon 820 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma neticesinde durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada 1 milyon 820 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ö. ve H.H. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı