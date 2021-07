Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) 2020-2021 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) 2020-2021 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Eğitim Fakültesi önünde düzenlenen tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerinin açıldığı günden bu yana toplumun ve çağın gereksinimleriyle sürekli kendisini yenileyerek her geçen gün gelişmeye devam ettiğini söyledi.

3 bin 500 personelle şehir merkezi ve ilçelerdeki 8 farklı yerleşkede 35 bin öğrenciye eğitim hizmeti sunduklarını belirten Rektör Can, "Üniversitede kazandığınız bilgi ve becerilerinizi geliştirmeye devam edin. Bizler hocalarınız olarak her zaman yanınızdayız. Üniversitemizin kapıları sizlere her zaman açık olacaktır. Sizler mezun da olsanız KSÜ mensuplarısınız, bu ailenin parçasısınız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, bölüm birincileri mezuniyet kütüklerine plaket çaktı, protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini verdi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Saylak, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Kahveci, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı