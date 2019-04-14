Kahramanmaraş Sürücüsü Klimayı Açarken Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Sürücüsü klimayı açarken otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kahramanamraş'ta, sürücüsünün klimayı açmaya çalışırken kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobilde sıkışan 4 yaralı kurtarma ekipleri ve çevredekiler tarafından güçlükle çıkarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Kahramanmaraş yolunun Bozoğlan mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş'a giden D.C. (55) yönetimindeki 02 FL 780 plakalı otomobil, klimayı açmaya çalışan sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü D.C. ile otomobilde bulunan K.C. (62), D.C. (53) ve R.C. (19) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar çevredekilerin yardımıyla ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Ambulanslarla Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA