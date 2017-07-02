Kahramanmaraş Suriyeli Genç Sulama Kanalında Boğuldu

Suriyeli genç sulama kanalında boğuldu



KAHRAMANMARAŞ'ta baraj gölüne giren Suriyeli 18 yaşındaki Amir Muhammed Ramazan boğuldu.



Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat İlçesi'ndeki Menzelet Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla baraj kıyısına gelen Amir Muhammed Ramazan, girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye sualtı kurtarma ekipleri, yaptıkları aramada Ramazan'ın cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için morga konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKMÜ



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Dalgıçların baraj gölüne girmesi



Barajda arama yapmaları



Cesedin çıkarılması



(KJ Haber Ömer KOÇ Kamera KAHRAMANMARAŞ-DHA)



(Tür: Yurt)