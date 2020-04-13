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Süleyman Soylu, Kahramanmaraş, Güncel

KAHRAMANMARAŞ Soylu'ya destek için sokağa çıktılar Terörden öleceğimize koronadan ölürüz

Soylu'ya destek için sokağa çıktılar: Terörden öleceğimize koronadan ölürüzKAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar istifasını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek vermek için ellerinde Türk bayrakları ile araçlarına binerek konvoy oluşturdu.

13.04.2020 03:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 03:08
KAHRAMANMARAŞ Soylu'ya destek için sokağa çıktılar Terörden öleceğimize koronadan ölürüz

Soylu'ya destek için sokağa çıktılar: Terörden öleceğimize koronadan ölürüz

KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar istifasını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek vermek için ellerinde Türk bayrakları ile araçlarına binerek konvoy oluşturdu. Bir sürücü, "Terörden öleceğimize koronadan ölürüz sıkıntı yok" dedi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden biri olan Kahramanmaraş'ta saatler 00.00'ı gösterdiğinde apartmanların balkonlarından alkış sesleri yükseldi, ışıklar kapatılıp açıldı. Dakikalar sonra ise 2 gün boyunca boş olan caddelerde araçlar görülmeye başladı. Polisler araçları durdurup sokağa çıkma yasağının sona erdiğini ancak, koronavirüs tedbirlerinin devam etiği uyarısında bulundu.

'SOYLU İSTİFA EDERSE TERÖRE YOL AÇILIR'

Denetimler sırasında klakson çalarak gelen kadın sürücüyü durduran polis 'Neyi kutluyoruz?' diye sordu. Sürücü, "Vallahi Soylu'ya destek veriyorum, niye yalan söyleyeyim. Onun görevden gitmesini istemiyorum. Bir tur atıp döneceğim" dedi.

Bir başka sürücü de Süleyman Soylu'ya destek için sokağa çıktığını belirterek, "Süleyman Soylu istifa etmesin diye çıktım. Terörden öleceğimize koronadan ölürüz sıkıntı yok" dedi.

Arka koltuktaki kadın da gazetecilere seslenerek "Yaz ağabey, Süleyman Soylu istifa etmesin. Süleyman Soylu istifa ederse teröre yol açılır" dedi.

KAHRAMANMARAŞ Soylu'ya destek için sokağa çıktılar Terörden öleceğimize koronadan ölürüz

Kaynak: DHA

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