KAHRAMANMARAŞ Sosyal yardım parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Göksun, Güncel

KAHRAMANMARAŞ Sosyal yardım parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Sosyal yardım parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladıKAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yaşayan İsa Karabacak;

04.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:04
KAHRAMANMARAŞ Sosyal yardım parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Sosyal yardım parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yaşayan İsa Karabacak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hesabına yatırılan 1000 liralık sosyal yardım parasını, 'Daha çok ihtiyacı olan insanlar faydalansın' diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Göksun merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Bozhüyük Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası İsa Karabacak, yaz aylarında inşaatlarda çalışarak, kışın ise hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. Fayans ustası olduğunu ve iş olmadığı için 6 ay önce sigortasını durdurup sağlık hizmetlerinden faydalanmak için yeşil karta başvurduğunu belirten Karabacak, 1000 liralık yardımın da bu nedenle hesabına yatırılmış olabileceğini söyledi. Paranın yattığını da başka bir iş için eşi Gülsüm Karabacak ile birlikte gittiği PTT'de tesadüfen öğrendiğini belirten İsa Karabacak, "Bizim Göksun'da bir işimiz vardı ilçeye gittik eşimle beraber. PTT'ye vardığımızda paranın bize de yattığını söylediler. Parayı alıp Sayın Kaymakamımız Ejder Beyin yanına gidip 'Bizim ihtiyacımız yok, bizden daha çok ihtiyacı olan insanların faydalanması için iade etmeyi düşünüyoruz' dedik. O da 'Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışta bulunun. Hem daha faydalı olur hem de oradan ihtiyaç sahibine ulaşır' dedi. Biz de parayı kampanyaya bağışta bulunduk" diye konuştu.

Maddi durumunun ne çok iyi ne de çok kötü olduğunu ancak kendisinden daha kötü durumda olanların olduğunu ifade eden Karabacak, "Allah'a şükür ihtiyacımız olmadığı için kendi kendimize yetiyor çalışmamız. İnşaatta çalışıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Daha çok ihtiyacı olan insanların faydalanması için eşimle beraber bağışlamaya karar verdik. Biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasına bağışta bulunduk. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, devletimizin gücünü, kuvvetini artırsın" dedi.

İsa Karabacak ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyayı açıkladığı gün de kampanaya 150 lira bağışta bulunduğunu kaydetti.

İsa Karabacak'ın annesi Ümmügülsüm Karabacak da oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

KAHRAMANMARAŞ Sosyal yardım parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Kaynak: DHA

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KAHRAMANMARAŞ Sosyal yardım parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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