KAHRAMANMARAŞ Sosyal mesafeye dikkat çekmek için iş yerine 'Bende koronavirüs var' diye pankart astı Sosyal mesafeye dikkat çekmek için iş yerine 'Bende koronavirüs var' diye pankart astıKAHRAMANMARAŞ'ta oto elektrik ustası Adem Gönen (39) sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için iş yerine 'Bende koronavirüs var. Sende de var o yüzden 2 metre uzakta dur' yazılı pankart astı.

Sosyal mesafeye dikkat çekmek için iş yerine 'Bende koronavirüs var' diye pankart astı

KAHRAMANMARAŞ'ta oto elektrik ustası Adem Gönen (39) sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için iş yerine 'Bende koronavirüs var. Sende de var o yüzden 2 metre uzakta dur' yazılı pankart astı. Gönen, "Müşterilerimiz dikkat etsin diye böyle yaptım. Birbirimizden uzak duralım sağlığımızı koruyalım" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin önemli olduğu dönemde oto elektrikçi Adem Gönen, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kolları sıvadı. İş yerine üzerinde "Uzaktan selamlaşalım. Bende koronavirüs var. 2 metreden fazla yaklaşma.Sende de var. O yüzden 2 metre uzakta dur" yazılı pankart yaptırdı.

'GELEN MÜŞTERİLER BENDEN UZAKTA DURSUN'

Salgın tehlikesinin geçmediğini ve sosyal mesafe kuralının önemli olduğunu ifade eden Adem usta, insanların dikkat etmesi için böyle bir yöntem geliştirdiğini ve gelen müşterilerinin kendisinden uzak durmasını istediğini belirtti. Gönen,"Farkındalık oluşturmak için böyle bir yazı astım. Gelen müşterilerimiz bize fazla yaklaşmasın bizden uzak dursun. Uzaktan selamlaşalım diye böyle yaptım. Bu salgına dikkat çekmek için 'Bende korona virüs var' diye yazdım. Çok şükür virüs yok bende sağlığımız yerinde ama müşterilerimiz dikkat etsin diye böyle yaptım. Birbirimizden uzak duralım sağlığımızı koruyalım. Müşterilerimiz yazıyı görünce dikkate alıyorlar ve daha uzak mesafeli duruyorlar. İşimiz gereği yakın temaslıyız ama bu virüs nedeniyle uzak durmamız lazım. İnsanları ne kadar uyarırsak uyaralım bazen dikkat edilmiyor. O yüzden böyle bir yönteme başvurdum. Müşterilerin hoşuna gidiyor. Gördükleri zaman mesafeyi koruyorlar" dedi.

Kaynak: DHA