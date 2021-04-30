KAHRAMANMARAŞ - Sokaklarda sakinlik hakim
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KAHRAMANMARAŞ - Sokaklarda sakinlik hakim

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kent genelinde hakim olan sakinliğin drone ile görüntülenmesi Kentin işlek cadde ve sokakları Polisin denetimlerde bulunması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulamasının ardından cadde...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kent genelinde hakim olan sakinliğin drone ile görüntülenmesi

Kentin işlek cadde ve sokakları

Polisin denetimlerde bulunması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

KAHRAMANMARAŞ - Sokaklarda sakinlik hakim
KAHRAMANMARAŞ - Sokaklarda sakinlik hakim
KAHRAMANMARAŞ - Sokaklarda sakinlik hakim
KAHRAMANMARAŞ - Sokaklarda sakinlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
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