KAHRAMANMARAŞ - Sokaklarda sakinlik hakim

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kent genelinde hakim olan sakinliğin drone ile görüntülenmesi Kentin işlek cadde ve sokakları Polisin denetimlerde bulunması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulamasının ardından cadde...