KAHRAMANMARAŞ - Sokaklarda sakinlik hakim
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kent genelinde hakim olan sakinliğin drone ile görüntülenmesi Kentin işlek cadde ve sokakları Polisin denetimlerde bulunması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulamasının ardından cadde...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kent genelinde hakim olan sakinliğin drone ile görüntülenmesi
Kentin işlek cadde ve sokakları
Polisin denetimlerde bulunması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün