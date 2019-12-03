Kahramanmaraş sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik miraç, güldürdü
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Kahramanmaraş sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik miraç, güldürdü

Sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik Miraç, güldürdüKAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 1 yaşındaki Miraç Doğan Arslan, sürekli birlikte oynadığı yavru köpeğin yanına gelen sokak köpeğini sırtından ısırmaya çalıştı.

03.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:53
Kahramanmaraş sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik miraç, güldürdü

Sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik Miraç, güldürdü

KAHRAMANMARAŞ'ın ilçesinde 1 yaşındaki Miraç Doğan Arslan, sürekli birlikte oynadığı yavru köpeğin yanına gelen sokak köpeğini sırtından ısırmaya çalıştı. Gülümseten o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hasanköy Mahallesi'nde yaşayan Uğur Arslan'ın oğlu Miraç Doğan, evlerinin önünde sürekli oynadığı yavru köpekle birlikteyken, yanlarına sokak köpeği geldi. Sokak köpeği de oyuna dahil oldu. Ancak henüz dişleri yeni çıkan minik Miraç, sokak köpeğini ısırmaya çalıştı.

Minik Miraç köpeklerin yanından uzaklaşırken, gülümseten o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kahramanmaraş sokak köpeğini ısırmaya çalışan minik miraç, güldürdü
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