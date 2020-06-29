KAHRAMANMARAŞ Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular
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KAHRAMANMARAŞ Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular

Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdularKAHRAMABMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi sokak köpeğini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı.

29.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:51

Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular

KAHRAMABMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi sokak köpeğini av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. Köpek, tedavi için veteriner kliniğine götürülürken, polis av tüfeğini kullanan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahallede medyana geldi. Bir kişi polisi arayarak sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş edildiğini, ateş eden kişinin de kaçtığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polisler köpeği yol kenarında yaralı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen veteriner hekim Yunus Emre Dal, bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen köpeği tedavi için kliniğe götürdü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, av fişeği kartuşu bulurken, köpeği yaralayan kişiyi tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular

Kaynak: DHA

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