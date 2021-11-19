Kahramanmaraş siyasetinin sevilen ismi İmran Kılıç son yolculuğuna uğurlanıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden ve Tbmm'de iki dönem Ak Parti Kahramanmaraş milletvekilliği yapan 64 yaşındaki İmran Kılıç, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Mütevazı tavırlarıyla kentin sevilen isimlerinden birisi haline gelen Kılıç, 1957 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

İlkokulu, doğduğu Cüceli köyünde okuyan Kılıç, orta ve lise eğitimini ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde aldı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden mezun olan Kılıç, yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı.

Üniversite sonrası yedek subay olarak askerlik görevini yapan Kılıç, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde il müftülüğü ve ilçe müftülüğü yapan Kılıç, yurt dışındaki görevlendirmelerde de çalışmalarını sürdürdü.

İl Müftüsü olarak görev yaparken 2015 yılında istifa ederek genel seçimlerde AK Parti saflarından Kahramanmaraş milletvekili seçilen Kılıç, çeşitli gazete, dergi ve sitelerde köşe yazısı kaleme almaya devam etti.

Görev yaptığı her alanda güler yüzü ve mütevazılığını koruyan Kılıç, sevenlerinin "İmran Hocası" olmaya hayatının her alanında devam etti.

Meclis Genel Kurulu'nda kısa süreli konuşmaları ve okuduğu şiirlerle gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmran Kılıç, TBMM bünyesinde de sevilen isimlerden birisi haline geldi.

Kahramanmaraş'ta olduğu sürece yürütülen hemen her projeyle yakından ilgilenen, yerinde incelemelerde bulunan Kılıç, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonlarında görevler aldı.

İyi düzeyde Arapça bilen, evli ve 3 çocuk babası İmran Kılıç, TBMM ve Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

"Arkasında çok güzel bir ömür bıraktı"

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, merhum Kılıç'ın çalışkanlığı, azmi ve davasına olan sadakatiyle her kesim için örnek bir kişilik olduğunu söyledi.

Görgel, Kılıç'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"O, hepimiz için İmran hocaydı. Dünden itibaren aldığımız telefonlar ve mesajlar bir kez daha bize İmran hocamızın arkasında çok güzel bir ömür bıraktığını göstermiştir. Hem memleketimize hem de ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuştur. Biz her zaman ondan razı olduk, rabbim de razı olsun. Tüm Kahramanmaraşlıların, parti teşkilatlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun."

Cenaze nedeniyle derin bir hüzün yaşadıklarını dile getiren Görgel, partili-partisiz Kahramanmaraş genelinde de bu hüznün yaşandığını sözlerine ekledi.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

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