Kahramanmaraş Sinir krizi geçiren kadın, polisi alarma geçirdi
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Kahramanmaraş Sinir krizi geçiren kadın, polisi alarma geçirdi

Sinir krizi geçiren kadın, polisi alarma geçirdiKAHRAMANMARAŞ'ta sinir krizi geçiren G.Ç. (42) isimli kadın, koltukları evin camından dışarı fırlattı.

29.06.2020 00:49 | Son Güncelleme: 29.06.2020 00:58

Sinir krizi geçiren kadın, polisi alarma geçirdi

KAHRAMANMARAŞ'ta sinir krizi geçiren G.Ç. (42) isimli kadın, koltukları evin camından dışarı fırlattı. Kadın, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle yatıştırılarak hastaneye götürüldü.

Olay, gece saatlerinde Şazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir eşinden ayrı yaşayan G.Ç., sinir krizi geçirdi. Kadın, apartmanın birinci katındaki evinde bulunan sandalye ve koltukları pencereden fırlattı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir akrabasının da olay yerine geldiği G.Ç., ekiplerin uzun süren ikna çabaları sonunda evin kapısını açtı, ancak bir türlü sakinleşemedi.

G.Ç, ekipler tarafından 1 saatte güçlükle sakinleştirilerek ambulansla hastaneye götürüldü. Dışarı atılan sandalye ve koltuklar ise polis ve komşular tarafından eve götürüldü.

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

Kahramanmaraş Sinir krizi geçiren kadın, polisi alarma geçirdi

Kaynak: DHA

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