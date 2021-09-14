Kahramanmaraş sınava hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş sınava hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı desteği

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş sınava hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Ortak Sınav Protokolü" imzalandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Ortak Sınav Protokolü" imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol çerçevesinde, kurumlar tarafından sınav hazırlığı yapan ortaöğretim ile lise son sınıf öğrencilerine il genelinde deneme sınavları düzenlenerek yaklaşık 40 bin öğrencinin faydalanacağı LGS (Liselere Geçiş Sınavı) ve TYT (Temel Yeterlilik Testi) denemelerinde öğrencilerin sınav tecrübesi kazanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman katıldı.

Törenin ardından konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Güngör, "İnşallah imzaladığımız bu protokolle birlikte yapılan sınavlar, öğrencilerimizin hazırlık süreçlerine katkı sağlayacaktır. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da desteklerinden dolayı Güngör'e teşekkür ederek, "Hayat bir sınav, bu sınavlardan birisi de okullarımızda gerçekleşiyor. Öğrencilerimize maliyet getirmeden sınavlarını temin etmek, velilerimiz açısından son derece önemli. Ben imzaladığımız bu protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
Yol çalışması sırasında acı olay! Dağdan kopan kayaların altında kalan operatör can verdi

Yol çalışması sırasında acı olay! Dağdan kopan kayaların altında kalan operatör can verdi

 Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

Marmara Denizi'nde 1960 yılında beri görülmeyen orfoz balığı görüntülendi

 İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği

İstifasından sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk'tan radikal imaj değişikliği
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Ferhan Şensoy Müge Anlı
Spor Ünal Karaman Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Tahir Büyükakın Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş sınava hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:21:34. #1.11#