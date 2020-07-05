KAHRAMANMARAŞ Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak öldü Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak öldüKAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde baraj göletine giren Dadal Kanlı (15), boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği baraj göletinde boğularak öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde baraj göletine giren Dadal Kanlı (15), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kartalkaya Baraj Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için baraj göletine giren Dadal Kanlı kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye dalgıçları, Dadal Kanlı'nın cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kanlı'nın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kaynak: DHA