Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ruhsat Dağıtım Töreni - Haberler
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Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ruhsat Dağıtım Töreni

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Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Ruhsat Dağıtım Töreni

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal ile birlikte İSKUR GROUP'un destekleri ile TÜRMOB ve Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğinde düzenlenen Ruhsat Dağıtım Töreni'ne katıldı.

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Tbmm Ak Parti Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal ile birlikte İSKUR GROUP'un destekleri ile Türmob ve Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğinde düzenlenen Ruhsat Dağıtım Töreni'ne katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan programda konuşan Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Atilla Sarıyıldız, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ruhsat almaya hak kazanan üyelere başarı dileklerini ilettiler. Açılış konuşmalarının ardından, Lisans eğitimlerinin ardından stajlarını tamamlayarak ruhsatlarını almaya hak kazanan üyelere ruhsatları takdim edildi. Ruhsat dağıtım töreni, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu'nun oda başkanlarına şilt takdimi ile sona erdi. Törene, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, İlçe Belediye Başkanları, iş insanları, mali müşavirler ve muhasebeciler katıldı.

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