Kahramanmaraş, şehidini uğurladı

12.10.2019 14:35

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek (44), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi. Törende çocuklarıyla beraber eşinin tabutuna sarılan Gülseren Bebek, "Bu bizim düğünümüz. Aşkım düğünün çok kalabalık. Al bayrağı sana damatlık ettim aşkım. Bu senin damatlığın aşkım" dedi.

Tunceli'de görev yaparken katıldığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Hacı Bebek'in cenazesi ilk olarak Yeni Mahalle'deki baba ocağına götürüldü. Dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Göksun Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin ailesi; Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

ŞEHİDİN EŞİ: BİZE BU GURURU YAŞATTIĞIN İÇİN ALLAH SENDEN RAZI OLSUN Törende metanetini koruyan şehidin eşi Gülseren Bebek, oğlu Samet ve kızı Ezgi Yağmur ile birlikte tabuta sarılıp, dua etti. Eşinin fotoğrafını eline alan Gülseren Bebek, "Biz ağlamıyoruz aşkım. Seninle düğünüm var bugün aşkım. Ben düğün yapıyorum sana aşkım. Sen benim onurumdun, aşkımdın. Bize bu gururu yaşattığın için Allah senden razı olsun aşkım. Aşkım seninle onur duyuyorum, seninle gurur duyuyorum. Emanetlerin emanetimdir. Bu bizim düğünümüz kızım babanın düğünü. İkinci baharını yaşıyoruz kızım. Hoca gelmiş nikah kıyıyor. Allah'ım ne güzel günler yaşattın Allah'ım. Allah'ım ne büyüksün sen" diye konuştu.'AL BAYRAĞI DAMATLIK SANA YAPTIM AŞKIM'Daha sonra oğlu Samet ve kızı Ezgi Yağmur'a sarılan Gülseren Bebek, "Oğlum gururum. Benim askerim, benim koçum. Bu bayrak yarışı oğlum bu bayrağı sen alacaksın bu bizim bayrağımız. Düğün gününde ağlanmaz kızım. Bu bizim düğünümüz, bu bizim şerefimiz, madalyamız. Bize en büyük madalyayı bıraktın aşkım. Aşkım düğünün çok kalabalık aşkım. Damatlıklar giydirdim, al bayrağı sana damatlık ettim aşkım. Bu senin damatlığın aşkım" dedi.ŞEHİDİN KIZI: BÜTÜN TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYORTörende şehidin oğlu Samet ile kızı Ezgi Yağmur Bebek de anneleri gibi metanetlerini korudu. Beresini taktığı babasının fotoğrafını öpüp, tabutundaki al bayrağı seven Ezgi, "Ben ağlamayacağım. Sen ölmedin kalbimde yaşıyorsun. Tüm Türkiye'nin kalbinde yaşıyorsun. Herkese nasip olmazı şehit olmak. Biliyorum gökyüzünden bize bakıyorsun. Gözün hiç arkada kalmasın baba. Bütün Türkiye seninle gurur duyuyor" dedi.Samet Bebek ise kardeşi ve annesine sarılıp onları teskin etmeye çalıştı.ŞEHİDİN ANNESİ: VATANA SALDIM, VATAN İÇİN CAN VERDİNŞehidin annesi Rabia Bebek de oğlunun tabutunun başında dua ederek, "Kuzum, kurbanım toprağına Ben seninle gurur duyuyorum kuzum vatana saldım, vatan için can verdin. Seni Cenab-ı Allah şefaatinden mahrum eylemesin yavrum. Melekler yoldaşın olsun kuzum" dedi.

Daha sonra imam cenaze namazını kıldırdı. Helallik alındıktan sonra şehidin naaşı Merkez Kerpetenli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA