Miraç Kandili dualarla idrak edildi
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Miraç Kandili dualarla idrak edildi

10.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:18

Malatya'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Malatya'da Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Turgut Özal Camii'ye gelen vatandaşla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saf tuttu. Okunun Mevlid-i Şerif ile Kur'an-ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar daha sonra okunan duanın ardından namaza durdu.

Kale ilçesinde ise AK Parti Kale Gençlik Kolları Başkanı Furkan Toplan ve yönetim kurulu üyeleri, Miraç Kandili dolayısı ile ilçede ikamet eden vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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