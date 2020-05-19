Kahramanmaraş polisi 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu Kahramanmaraş polisi 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu Kahramanmaraş'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda polisler hep birlikte istiklal marşını okudu.

Kahramanmaraş polisi 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda polisler hep birlikte istiklal marşını okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kahramanmaraş polisi, Ulu Cami Meydanında ekip araçlarıyla toplandı. Düzenlenen etkinlikte polis ekipleri saatler 19.19'u gösterdiğinde önce sirenleri çalarak saydı duruşunda bulundu, daha sonra da hep birlikte istiklal marşını söylediler. İstiklal marşının okunmasıyla çevredeki vatandaşlar ve araçlarda durarak saygı gösterdi.

Kaynak: İHA