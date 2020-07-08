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KAHRAMANMARAŞ Polis, çalınan köpeği 160 kilometre iz sürerek buldu
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KAHRAMANMARAŞ Polis, çalınan köpeği 160 kilometre iz sürerek buldu

Polis, çalınan köpeği 160 kilometre iz sürerek bulduKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde bir hafta önce çalınan 'Pablo' isimli Belçika Malirois cinsi köpek, 160 kilometre boyunca kameralardan iz süren polis tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulundu.

08.07.2020 21:53 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:58

Polis, çalınan köpeği 160 kilometre iz sürerek buldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde bir hafta önce çalınan 'Pablo' isimli Belçika Malirois cinsi köpek, 160 kilometre boyunca kameralardan iz süren polis tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulundu.

Tolga Sefa Temiz'in köpeği Pablo, bir hafta önce evinin önünde kayboldu. Dönmesini beklediği Pablo'yu 3 gün boyunca arayan Temiz, aramalardan sonuç çıkmayınca İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek yardım istedi.

Araştırma başlatan polis, Pablo'ya benzer köpeği, bir kişi tarafından kamyonete koyarken gören kişilere ulaştı. Görgü tanıklarının kamyonetin yabancı plakalı olduğu belirtmesi üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini incelemeye alan polis, plakasını tespit ettiği kamyonetin sürücüsünün N.K. olduğunu ve ilçeden ayrıldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler Kahramanmaraş'ın çevre illerle bağlantılı yollardaki kameralardan kamyonetin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonunda Andırın polisi köpeği Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulurken, N.K.'yi de gözaltına alarak Andırın'a getirdi.

Köpek Tolga Sefa Temiz'e teslim edildi, N.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.K., savcılıkta Pablo'yu çalmadığını, sokak köpeği olduğunu düşünerek aldığını söyledi. Temiz'in köpeğine kavuştuğu için mutlu olduğunu ve şikayetçi olmadığını belirtmesi üzerine N.K. serbest bırakıldı.

ÇOK MUTLUYUM

Köpeği Pablo'nun bulunmasına çok sevinen Tolga Sefa Temiz, polislere teşekkür etti. Temiz, "Evin bahçesinde köpeğim birden kayboldu. Uzun aramalara rağmen bir türlü bulamadım, kayıp ihbarında bulundum. Emniyetimizin takipleri sonucu köpeğimin İskenderun'da olduğu tespit edildi. Köpeğimi götüren şahıs arabasına koyup götürmüş, çok şükür köpeğime tekrar kavuştum. Çok mutluyum. Emniyet personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

KAHRAMANMARAŞ Polis, çalınan köpeği 160 kilometre iz sürerek buldu

Kaynak: DHA

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