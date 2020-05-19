KAHRAMANMARAŞ Otomobilin çarptığı kadın öldü Otomobilin çarptığı kadın öldüKAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz (55), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı kadın öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz (55), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz'a, Kadir G. (21) yönetimindeki 46 FB 996 plakalı otomobil, çarptı. Cambaz, çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, çevredileirn ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Cambaz, ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cambaz, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kadir G. polis ekiplerince gözaltına alınarak, merkeze götürüldü.

Kaynak: DHA