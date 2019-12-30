: Kahramanmaraş otomobil sulama kanalına uçtu; sürücü yaralı

30.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:36

Otomobil sulama kanalına uçtu; sürücü yaralı

Kahramanmaraş'ta, aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada, sürücü Süleyman T. (26) hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sümbüllü Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Süleyman T. yönetimindeki otomobile, kavşakta dönüş yaparken Avukat Mehmet Ali Kısakürek Caddesi'nden gelen Mustafa K.'nın kullandığı 06 GB 8398 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Süleyman T., otomobiliyle sulama kanalına uçtu.

Kanala ters düşen otomobilde sıkışan Süleyman T.'nin ilk yardımına koşan ise Mustafa K. oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Süleyman T., ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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