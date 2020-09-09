KAHRAMANMARAŞ Otomobil sulama kanalına düştü 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ Otomobil sulama kanalına düştü 1 ölü

Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölüKAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına düşen otomobildeki Yasemin Nacar (32) hayatını kaybetti.

09.09.2020 17:18 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:23

Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına düşen otomobildeki Yasemin Nacar (32) hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Yaprak (38) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Sürücü Yaprak, kanaldan kendi imkanlarıyla çıkarken, araçtaki Yasemin Nacar akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanala giren itfaiyenin dalgıçları Yasemin Nacar'ın cesedine ulaştı. Düştüğü yerden 5 kilometre uzaklıkta bulunan Nacar'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ Otomobil sulama kanalına düştü 1 ölü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Nilperi Şahinkaya
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ Otomobil sulama kanalına düştü 1 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:27:39. #1.14#
title