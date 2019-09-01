Kahramanmaraş otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

01.09.2019 22:54
Kahramanmaraş otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

Otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Kısık Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sürücü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kahramanmaraş otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 5 yaralı
Kaynak: DHA
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