Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı
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Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

10.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:39
Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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