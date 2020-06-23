Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesinin, Covid-19 testi pozitif çıktı KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğunun Covid-19 testleri pozitif çıktı.

KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğunun Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğuna yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evlerinde tedaviye alınan Koç ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Koç'un özel kaleminde görevli 2 çalışan ile şoförü de 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koç ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, idari bina ve lojmanlarda karantina uygulanması olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA