Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Altıntaş Hatay'da

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altıntaş, Soğukoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda incelemelerde bulundu.

Altıntaş, Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alandaki incelemesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, geçen yıl eylül ayında ormanlık alanda çıkan yangından sonraki süreçte bölgede 1 ton 200 kilogram kızıl çam tohumu ekimi yaptıklarını söyledi.

Yangından zarar gören ağaçların kesilerek ihale ile satışının gerçekleştirildiğini ve gelirinin devletin kasasına aktarıldığını belirten Altıntaş, yanan alanların da yeniden ağaçlandırılması için hemen çalışma başlattıklarını ifade etti.

Müdürlük olarak işlerinin sadece yangın söndürmek olmadığını yanan bölgelerin tekrar ağaçlandırılması işinin de yangını söndürmek kadar önemli olduğunu dile getiren Altıntaş, yangın komuta aracını da tanıttı.

Altıntaş, basın toplantısı sonrası Ötençay Mahallesi'nde Gelir Getirici Tür Ağaçlandırması Projesi kapsamında ağaçlandırma yapılan alanları gezdi ve çiftçileri dinledi.

Burada bir konuşma yapan Altıntaş, yöreye hangi tür uygunsa o alanda ağaçlandırma yaptıklarını ifade etti.

"Gelir Getirici Tür Ağaçlandırması Projesi kapsamında son 3 yılda toplam bin 331 dekar sahada 37 bin 560 farklı türlerde fidan diktik." diyen Altıntaş şunları kaydetti:

"250 dekar sahada 11 bin 500 adet zeytin fidanı diktik. Biz bunları gelir getirici kapsamında olduğu için 3 yıl boyunca bakımını yapacağız. Şu an bakımları devam ediyor. Bakım çalışmalarımız bittikten sonra köyde oturan vatandaşlarımıza eşit bir şekilde kura usulü dağıtımları yapacağız. Dağıtımları yaptıktan sonra vatandaşlarımız bu zeytinlerin gelirlerinden faydalanacak."

Kaynak: AA