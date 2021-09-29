Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri okulda bir araya geldiği öğrencilere fidan dikme, orman yangını ve çevre hassasiyeti konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri okulda bir araya geldiği öğrencilere fidan dikme, orman yangını ve çevre hassasiyeti konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin orman yangını, fidan dikme ve çevre hassasiyeti konusuna dikkatlerini çekmek amacıyla Onikişubat ilçesindeki Şehit Hüseyin Çam İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Yangın savaşçılarının katıldığı, arazözlerin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Öğrenciler, yangın komuta merkezi aracı ve arazözlere binerek orman işçilerinin yangına müdahale ederken kullandığı teknolojik ve mekanik cihazları yakından inceledi.

Daha sonra okulun konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme etkinliğine katılan öğrencilere burada fidan dikme, orman yangını, çevre hassasiyeti gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe katılan Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli yaptığı konuşmada, kentte çok güzel ormanlık alanların bulunduğunu bu mirasa hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Orman ekiplerinin son 20 yılda ağaç dikme konusunda ciddi şekilde çalıştığını belirten Keçeli, "Orman teşkilatımız sağ olsunlar, özellikle son 10-20 yılda Avrupa'da zaten birinciymişiz, dünyada da belki en iyi olan ülkelerden de birisiyiz. Bizim dini, milli manevi ve kültürel değerlerimizde ağaç çok önemli yere sahiptir. Özellikle öğrenci arkadaşlarımızda ağaç dikmenin keyfini almalarını, dikmekten daha önemli korumanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu her zaman akıllarının bir köşesinde bulundurmalarını bekliyoruz. Çok basit gördüğümüz, içtiğimiz bir su şişesini ormanın kenarında yere atmak binlerce canlının ölümüne neden olabiliyor." dedi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da Türkiye'nin önemli ormanlık alanlarının bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de 22.6 milyon hektar ormanlık alanın bulunduğunu belirten Koç, "2023'teki hedefimiz bol bol ağaçlandırmalar yaparak orman varlığımızı arttırmayı düşünüyoruz. Hedefimiz Türkiye'nin yüzde 30'nu orman yapmak. Buda aşağı yukarı 23.4 milyon hektar alana tekabül ediyor. Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de her yıl 400 ile 500 milyon arasında fidan dikiyoruz. Kahramanmaraş'ta da 6 ile 7 milyon arasında fidan dikiyoruz. Bu yılda dikim sezonunda 2 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, okuldaki 230 öğrenciye orman ekiplerince çeşitli hediyeler verildi.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
AVRUPA'DAN 1500 EUROYA ALINAN KIZAKLAR, TOKAT'TA 1500 TL'YE ÜRETİLDİ

AVRUPA'DAN 1500 EUROYA ALINAN KIZAKLAR, TOKAT'TA 1500 TL'YE ÜRETİLDİ

 Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 892 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Şevval Şahin
Spor Umut Meraş Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri öğrencileri bilgilendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:06:57. #1.17#