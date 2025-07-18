Kahramanmaraş mutfağına özgü olan ve "yanyana" olarak da bilinen hangi adda bir et yemeği vardır?

Kahramanmaraş mutfağına özgü olan ve 'yanyana' olarak da bilinen hangi adda bir et yemeği vardır?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş mutfağına özgü olan ve "yanyana" olarak da bilinen hangi adda bir et yemeği vardır? sorusu cevabı ne?

Kahramanmaraş mutfağına özgü olan ve "yanyana" olarak da bilinen hangi adda bir et yemeği vardır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Kahramanmaraş mutfağına özgü olan ve "yanyana" olarak da bilinen hangi adda bir et yemeği vardır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

KAHRAMANMARAŞ MUTFAĞINA ÖZGÜ OLAN VE "YANYANA" OLARAK DA BİLİNEN HANGİ ADDA BİR ET YEMEĞİ VARDIR?

A- Eli cebinde

B- Eli böğründe

C- Eli şakağında

D- Eli kulağında

Cevap : B

Kahramanmaraş mutfağına özgü olan ve 'yanyana' olarak da bilinen hangi adda bir et yemeği vardır?

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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